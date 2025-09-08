Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawałnice i gradobicia na południu Polski

Gradobicie w Grzechyni
Nawałnica w Grzechyni
Źródło: powiatsuski24.pl
W poniedziałek na południu Polski przechodzą burze, które niosą ze sobą intensywny deszcz oraz gradobicia. Załamania pogody doświadczyli między innymi mieszkańcy Grzechyni w województwie małopolskim, przez którą przeszła nawałnica.

Polskę od samego rana, głównie południe kraju, nawiedzają burze. W związku z ryzykiem groźnych zjawisk Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających w części powiatów na południu Polski. Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w niektórych powiatach obowiązują alarmy drugiego, a nawet trzeciego stopnia.

Nawałnice i gradobicia w Małopolsce

Burze zaznaczyły swoją obecność między innymi w Grzechyni w województwie małopolskim. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez portal powiatsuski24.pl widać, że wieś nawiedziła silna nawałnica z gradem.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy kapitan magister Hubert Ciepły, do godziny 17 odnotowano około 30 zdarzeń związanych z pogodą. Nie ma jednak osób rannych ani poszkodowanych.

Ulewa z gradem przeszła też nad Krynicą-Zdrojem.

Pożar domu na Śląsku, najprawdopodobniej od pioruna

W Dąbrowie Górniczej w woj. śląskim także było burzowo. Wcześniej tamtejsza straż pożarna informowała o pożarze domu jednorodzinnego, który został wywołany najprawdopodobniej od trafienia piorunem.

W miejscowości Kocierz Rychwałdzki także pojawiło się gradobicie.

Takie szkody wyrządziły poniedziałkowe burze w powiecie nowosądeckim.

Autorka/Autor: kp,ast/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl

Źródło zdjęcia głównego: powiatsuski24.pl

Udostępnij:
TAGI:
burzewojewództwo małopolskie
Czytaj także:
Piorun, burza
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
Prognoza
Lato burza
Gdzie jest burza? W części kraju jest niebezpiecznie
Prognoza
deszcz parasol opady ulewa
W prognozach widać więcej opadów
Prognoza
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
Polska
Ulewa, deszcz
Tutaj też wysłano alert RCB. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Zapora w Meksyku
Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie
Świat
Burza tropikalna Tapah nawiedziła Hongkong
Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny
Świat
Hipopotam w wodzie
Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Dziś pogoda "rozgrywa się na różnych poziomach"
Prognoza
Zaćmienie Księżyca, Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Srebrny Glob? Nie, czerwony
Polska
Błyskawica
W wielu miejscach zagrzmi
Prognoza
Noc, deszcz
Noc nie wszędzie zapowiada się pogodnie
Prognoza
Zielona Góra zaprasza
Zielona Góra zaprasza na Winobranie. Bogaty program kulturalny
Najnowsze
Noc, mgła
Ostrzeżenia IMGW. Miejscami noc będzie niebezpieczna
Prognoza
Huragan
Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Niedźwiedź Okan
Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą
Świat
Zamknięta plaża w Sydney
Krzyczał "nie chcę być ugryziony". Obława u wybrzeży Australii
Świat
burza shutterstock_2473381385
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii
Prognoza
Lej kondensacyjny w Kołobrzegu
Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem
Polska
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Księżyca. Komu dopisze pogoda
Ciekawostki
Sytuacja baryczna
On "będzie głównym motorem ocieplenia"
Prognoza
Uszanki
"Nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo"
Anna Bruszewska
AdobeStock_215798671
To już dziś. Wieczorem warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Piorun, burza
Alert RCB dla trzech województw
Prognoza
Prawie w całej Polsce będzie przelotnie padało. Lokalnie zagrzmi
Mgły, deszcz i burze. Pogoda na dziś
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Chińscy naukowcy zamienili sukulenty w naturalne lampki
Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami
Ciekawostki
Mgły
Mgły spowiją część kraju. Pogoda na jutro
Prognoza
Zielona Góra zaprasza
Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica