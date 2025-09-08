Nawałnice i gradobicia na południu Polski

Nawałnica w Grzechyni Źródło: powiatsuski24.pl

Polskę od samego rana, głównie południe kraju, nawiedzają burze. W związku z ryzykiem groźnych zjawisk Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających w części powiatów na południu Polski. Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w niektórych powiatach obowiązują alarmy drugiego, a nawet trzeciego stopnia.

Nawałnice i gradobicia w Małopolsce

Burze zaznaczyły swoją obecność między innymi w Grzechyni w województwie małopolskim. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez portal powiatsuski24.pl widać, że wieś nawiedziła silna nawałnica z gradem.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy kapitan magister Hubert Ciepły, do godziny 17 odnotowano około 30 zdarzeń związanych z pogodą. Nie ma jednak osób rannych ani poszkodowanych.

Nawałnica w Grzechyni ⛈️

Ulewa z gradem przeszła też nad Krynicą-Zdrojem.

Krynica-Zdrój ➡️ Dostajemy od Was informacje o opadach gradu wielkości orzechów włoskich 🫣 Wrzucajcie w komentarzach swoje zdjęcia lub filmy 📸 #pogoda #grad #krynicazdroj

Pożar domu na Śląsku, najprawdopodobniej od pioruna

W Dąbrowie Górniczej w woj. śląskim także było burzowo. Wcześniej tamtejsza straż pożarna informowała o pożarze domu jednorodzinnego, który został wywołany najprawdopodobniej od trafienia piorunem.

W miejscowości Kocierz Rychwałdzki także pojawiło się gradobicie.

Takie szkody wyrządziły poniedziałkowe burze w powiecie nowosądeckim.

⛈️ ⚠️ Burze nad Małopolską – IMGW podnosi stopnie ostrzeżeń, strażacy w akcji Przez większą część województwa...