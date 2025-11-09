Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W ostatnich dniach na wschodnim fragmencie plaży w Mielnie (woj. zachodniopomorskie), tuż za Kanałem Jamneńskim, pojawił się piasek w niezwykłym, fioletowym kolorze. Lawendowe pasma i wzory, rozciągające się na niemal pół kilometra, wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów, którzy ruszyli, by sfotografować ten nietypowy widok. To efekt serii jesiennych sztormów.

- Według naszej wiedzy jest to zjawisko związane z występowaniem w piasku minerałów należących do grupy krzemianów, a szczególnie obserwujemy to właśnie na wybrzeżu środkowym - wyjaśniła Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie w rozmowie z portalem gk24.pl.

Za nietypowy kolor mogą odpowiadać minerały takie jak granaty i magnetyty.

Fioletowa plaża w Mielnie. Zdjęcia

Zdjęcia niezwykłego fioletowego piasku zrobiła Kasia Tandecka, jedna z osób spacerujących brzegiem morza. Fotografie opublikowane przez oficjalny profil Pomorza Zachodniego szybko stały się hitem w mediach społecznościowych, inspirując innych do odwiedzin tych okolic oraz podziwiania tego unikatowego zjawiska na własne oczy.

