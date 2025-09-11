Ulewy, silny wiatr, burze. Kilka regionów z alarmami IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. W części kraju obowiązują alarmy przed intensywnymi opadami deszczu, burzami oraz silnym wiatrem. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

podkarpackim ;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz , nowotarskim, tatrzańskim.

Burzom towarzyszyć będą opady deszczu, których suma wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 14. W Małopolsce wygasną o godzinie 19, a na Podkarpaciu o 23.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , we wschodnich powiatach;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, świeckim, grudziądzkim, chełmińskim, , w powiatach: tucholskim, świeckim, grudziądzkim, chełmińskim, Grudziądz , golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim, toruńskim, Toruń , wąbrzeskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami może spaść go od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia wygasną o godzinie 16 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed porywistym wiatrem obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdynia, , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdańsk Sopot , gdańskim, nowodworskim, sztumskim, malborskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, olsztyńskim, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn , lidzbarskim, bartoszyckim, ostródzkim, braniewskim, elbląskim, Elbląg , iławskim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki , sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu i południa.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 17 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

