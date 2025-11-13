Logo TVN24
Nauka

"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod

|
Trzmiele
Trzmiele nauczyły się podstaw kodu Morse'a
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Naukowcy z brytyjskiej uczelni nauczyli trzmiele ziemne rozróżniania długich i krótkich błysków światła. To pierwszy dowód na istnienie takiej umiejętności u owadów.

Badanie przeprowadzone przez zespół ekspertów z Queen Mary University of London wykazało, że trzmiele ziemne (Bombus terrestris) potrafią analizować czas trwania błysków światła i na tej podstawie podejmować decyzje, gdzie szukać pożywienia. Oznacza to, że owady te potrafią przetwarzać informacje czasowe, podobnie jak kręgowce. To pierwszy dowód na istnienie takiej umiejętności u owadów.

- Chcieliśmy się dowiedzieć, czy trzmiele potrafią nauczyć się odróżniać długie i krótkie błyski światła. Obserwowanie, jak to robią, było niezwykle ekscytujące - powiedział Alex Davidson, behawiorysta z Queen Mary University of London w Wielkiej Brytanii, autor badania.

Trzmiel ziemny
Trzmiel ziemny
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Trzmiele uczone kodu Morse'a

Naukowcy zbudowali specjalny labirynt, aby wytrenować trzmiele do ​​odnajdywania nagrody w postaci cukru przy jednym z dwóch migających kółek, wyświetlanych z długim lub krótkim czasem trwania błysku. W kodzie Morse'a krótki błysk, zwany "kropką", oznacza literę E, a długi błysk, zwany "kreską", literę T. Gdy krótki błysk był kojarzony z cukrem, długi był kojarzony z gorzką substancją, której pszczoły nie lubią.

W każdym pomieszczeniu labiryntu zmieniano położenie bodźców - "kropki" i "kreski" - aby owady nie mogły polegać w wyborze na wskazówkach przestrzennych. Gdy nauczyły się kierować bezpośrednio do migającego kółka z cukrem, testowano je z migającymi światłami, ale bez cukru, aby sprawdzić, czy wybory były motywowane migającym światłem, a nie wskazówkami węchowymi lub wzrokowymi zawartymi w cukrze.

Trzmiele nauczyły się odróżniać światło na podstawie jego czasu trwania, ponieważ większość z nich kierowała się do prawidłowego czasu trwania błysku, wcześniej kojarzonego z cukrem, niezależnie od przestrzennego umiejscowienia bodźca. - Ta zaskakująca zdolność do kodowania i przetwarzania czasu może być fundamentalnym elementem ich układu nerwowego - powiedział Davidson.

- Wiele złożonych zachowań zwierząt, takich jak nawigacja i komunikacja, zależy od zdolności przetwarzania czasu. Ważne będzie zastosowanie szerokiego podejścia porównawczego obejmującego różne gatunki, w tym owady, aby rzucić światło na ewolucję tych zdolności - dodała Elisabetta Versace, współautorka badania.

Naukowcy planują przeprowadzić podobne obserwacje na pszczołach, które poruszają się w grupie, a nie pojedynczo. Chcą zbadać, czy niektóre pszczoły uczą się oceniać upływ czasu szybciej niż inne i od czego to zależy. - To badanie może sprawić, że ludzie zaczną postrzegać pszczoły jako coś więcej niż bezmyślne zapylacze - dodała Versace.

Trzmiele
Trzmiele
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Anna Bruszewska/akw

Źródło: CNN, Science Alert, Eureka Alert

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
