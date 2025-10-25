Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary

glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Sposoby na komary (wideo z 2014 roku)
Źródło: tvn24
Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Marylandu w College Park zmodyfikowali pewien szczep grzyba tak, aby uczynić z niego broń przeciwko komarom.

Choroby przenoszone przez komary, takie jak malaria, denga, gorączka Zachodniego Nilu czy żółta gorączka, zabijają co roku setki tysięcy ludzi. Międzynarodowy zespół naukowców dzięki modyfikacji stworzył nowy, zabójczy dla komarów szczep grzyba Metarhizium. Wabi on te owady kwiatowym zapachem. Inspiracją były zabijające owady grzyby, które wydzielają słodko pachnącą substancję chemiczną o nazwie longifolen. Odkrycie opublikowano w piątek na łamach czasopisma "Nature Microbiology".

Szczep grzyba, który potrafi zabijać komary

- Komary potrzebują kwiatów, ponieważ dostarczają one nektaru, kluczowego dla nich źródła pożywienia, a kwiaty przyciągają je swoim zapachem - wyjaśnił współautor artykułu Raymond St. Leger, profesor entomologii na amerykańskim Uniwersytecie Marylandu w College Park. - Po zaobserwowaniu, że niektóre rodzaje grzybów potrafią oszukać komary i sprawić, że będą one myślały, że to kwiaty, zdaliśmy sobie sprawę, iż możemy zwiększyć atrakcyjność tych grzybów, modyfikując je, tak aby produkowały więcej longifolenu - opisał badacz.

St. Leger zauważył, że grzyb o zapachu kwiatów to łatwa w użyciu metoda zwalczania komarów, wymagająca tylko krótkiego przeszkolenia. Po umieszczeniu zarodników grzyba w pojemniku longifolen natychmiast zaczyna być uwalniany, zachowując skuteczność przez miesiące. Po zetknięciu się z grzybem komary ulegają zakażeniu i giną w ciągu kilku dni. W testach laboratoryjnych grzyb Metarhizium zabił 90-100 procent komarów - nawet w dużym pomieszczeniu, w którym zapachy ludzi i kwiatów rywalizowały ze sobą. Chociaż pachnący grzyb jest śmiertelny dla komarów, nie szkodzi ludziom.

- Grzyb jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi - longifolen jest powszechnie stosowany w perfumach i ma długą historię bezpieczeństwa - zapewnił St. Leger. - Dzięki temu jest znacznie bezpieczniejszy niż wiele chemicznych pestycydów. Zaprojektowaliśmy również grzyba i zawierające go pojemniki tak, aby zwalczały komary, a nie inne owady, a longifolen rozkłada się naturalnie w środowisku.

Komary umieszczone w pojemniku
Komary umieszczone w pojemniku
Źródło: Mark Sherwood, Raymond St. Leger.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają

Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają

Świat
Owad na przynęcie i szok w całym kraju

Owad na przynęcie i szok w całym kraju

Świat

Pomogła pewna substancja

Ponadto, w przeciwieństwie do chemicznych alternatyw, na które komary stopniowo się uodporniły, to biologiczne podejście może być dla tych owadów praktycznie niemożliwe do uniknięcia.

- Jeśli komary wyewoluują, aby unikać longifolenu, może to oznaczać, że przestaną reagować na kwiaty - wyjaśnił St. Leger. - Ale potrzebują kwiatów jako źródła pożywienia (krwi potrzebują tylko do wytworzenia jaj - red.), więc byłoby bardzo interesujące zobaczyć, jak mogłyby unikać grzyba, a jednocześnie być przyciągane przez kwiaty. Pokonanie tej przeszkody będzie dla nich bardzo trudne, a my mamy możliwość zmodyfikowania grzyba tak, aby wytwarzał dodatkowe zapachy kwiatowe, jeśli komary wyewoluują tak, aby unikać longifolenu.

"Grzybowa" technologia jest praktyczna i tania w produkcji. Inne formy Metarhizium są już wykorzystywane do zwalczania szarańczy, a do ich hodowli wystarczają na przykład odchody kur czy resztki pożywienia.

Szansa na nową broń przeciwko komarom

Znalezienie skutecznej nowej broni przeciwko komarom jest ważniejsze niż kiedykolwiek. St. Leger ostrzegł, że w przyszłości choroby przenoszone przez komary, obecnie ograniczone do regionów tropikalnych, mogą stanowić zagrożenie dla nowych obszarów, w tym dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Według ostatnich doniesień dotarły nawet na Islandię. Wraz ze wzrostem globalnych temperatur i rosnącą nieprzewidywalnością pogody, komary przenoszące choroby zaczęły rozprzestrzeniać się na obszary poza swoimi zwykłymi siedliskami.

St. Leger i jego współpracownicy pracują obecnie nad zakrojonymi na szeroką skalę testami terenowymi swojej metody zwalczania komarów, które mają zostać przedłożone do zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

Komary - nosiciele wirusa Zika
Komary - nosiciele wirusa Zika
Źródło: PAP
Zebrali szczątki owadów z szyb autobusów, wyniki były zaskakujące
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zebrali szczątki owadów z szyb autobusów, wyniki były zaskakujące

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, Uniwersytet Marylandu w College Park

Źródło zdjęcia głównego: Mark Sherwood, Raymond St. Leger.

Udostępnij:
TAGI:
GrzybyChoroby zakaźne
Czytaj także:
Uwaga na silny wiatr
Wichury w Polsce. W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica