Nauka

Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji

|
AdobeStock_550472645
Lampart amurski zamieszkał w Warszawskim zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Naukowcy chcą odbudować populację krytycznie zagrożonego wyginięciem lamparta amurskiego. We francuskim zoo poddano po raz pierwszy w historii zabiegowi sztucznej inseminacji samicę.

Lampart amurski (Panthera pardus orientalis), według Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Zamieszkuje Rosyjski Daleki Wschód, głównie Park Narodowy "Ziemla leoparda", a także północno-wschodnie Chiny. Szacuje się, że na wolności żyje zaledwie kilkadziesiąt osobników tego gatunku, dlatego eksperci z całego świata podejmują wszelkie działania, aby go uratować.

W ubiegłym tygodniu we francuskim zoo Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse w Miluzie we wschodniej Francji poddano inseminacji samicę lamparta amurskiego. Benoit Quintard, dyrektor ogrodu zoologicznego i koordynator europejskiego programu hodowlanego lamparta amurskiego uważa, że zabieg ten daje nadzieję na przetrwanie tego gatunku.

Inseminacja szansą na odbudowę gatunku

Zabiegowi sztucznej inseminacji poddana została 15-letnia samica lamparta amurskiego o imieniu Khala. Jak podaje francuska agencja prasowa AFP, był on wykonany w znieczuleniu ogólnym. Wcześniej pracownicy zoo pobrali nasienie od 14-letniego samca Baruto. - To pierwsze tego typu wydarzenie na świecie - powiedział Benoit Quintard.

Na czym polega inseminacja? Jest to wprowadzenie specjalnie przygotowanego nasienia bezpośrednio do jamy macicy, aby ułatwić zapłodnienie. Jak pisze AFP, dotychczasowe skojarzenia Khali z Baruto nie przyniosły rezultatu, dlatego weterynarze postanowili spróbować innych metod zapłodnienia.

Zabieg wykonał profesor Thomas Hildebrandt z berlińskiego instytutu Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, który specjalizuje się w rozmnażaniu zagrożonych gatunków.

- Myślę, że szanse na to, że teraz zajdzie w ciążę, wynoszą mniej więcej 50 procent - powiedziała Susanne Holtze z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.

Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Źródło: Shutterstock

Zróżnicowanie genetyczne

Para lampartów nie została wybrana do zabiegu przypadkowo. Jak podaje AFP, eksperci uważają, że ich materiał genetyczny jest wystarczająco zróżnicowany, aby mogły mieć wspólne potomstwo. Naukowcy chcą uniknąć bliskiego pokrewieństwa zwierząt (tak zwanego chowu wsobnego), ponieważ powoduje ono wady genetyczne u młodych osobników.

Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Źródło: AdobeStock

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: AFP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

zwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
