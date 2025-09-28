Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia

Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Humbak zaplątał się w rybackie sieci na Bałtyku
Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN
W 2024 roku w sieci, liny i boje rybackie zaplątało się 95 wielorybów. To najwyższy wynik od 17 lat - donoszą eksperci z NOAA. W ubiegłym roku takich przypadków było 64.

Jak podaje w najnowszym raporcie Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), w ubiegłym roku w sieci, liny i boje rybackie zaplątało się 95 wielorybów. Przypadki te odnotowano w wodach należących do Stanów Zjednoczonych. 87 zgłoszeń dotyczyło żywych zwierząt, reszta - osiem - martwych.

Eksperci donoszą, że to najwyższy wynik od 17 lat. Te dane niepokoją - piszą naukowcy. W 2023 roku 64 wieloryby zaplątały się w rybacki sprzęt.

Głównie humbaki zaplątują się w sprzęt rybacki

Z raportu NOAA wynika, że ponad 70 procent zaplątanych wielorybów znajdywano w wodach przybrzeżnych Kalifornii, Alaski, Hawajów i stanu Massachusetts. Najczęściej ofiarami rybackiego sprzętu padały humbaki. W 2024 roku 77 osobników tego gatunku zaplątało się w sieci - podali eksperci. Innymi gatunkami, które zaplątywały się w sprzęt rybacki, były wale szare, walenie biskajskie, płetwale karłowate, płetwale zwyczajne czy wale grenlandzkie.

Zaplątywanie się w sieci to tylko jedno z wielu zagrożeń, z jakimi borykają się wieloryby na całym świecie. Na początku tego roku 21 pływaczy szarych zginęło w wodach Zatoki San Francisco w wyniku zderzeń ze statkami. Jak zauważają badacze, wieloryby są coraz bardziej zestresowane zmianami zachodzącymi w ich środowisku. Oceany są zaśmiecone, jest w nich głośno, tłoczno (przez statki), maleje też w nich dostępność do pożywienia.

Od 2007 roku ponad 920 humbaków zostało okaleczonych lub zabitych przez długie liny, których używają komercyjni poławiacze krabów do wyciągania klatek z dna morskiego. W raporcie zauważono, że około połowa incydentów jest bezpośrednio związana z linkami do połowów komercyjnych i rekreacyjnych. Pozostałe 49 przypadków również dotyczyło lin i boi, ale w okolicznościach, których nie udało się powiązać z konkretnym łowiskiem.

Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Źródło: dejavudesigns/AdobeStock

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: phys.org

Źródło zdjęcia głównego: dejavudesigns/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaUSA
Czytaj także:
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
Prognoza
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
Świat
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
Świat
Grad
Zmiany klimatu "doładowują" grad w Europie
Nauka
Pożar w Sierra Norte de Guadalajara z Hiszpanii z lotu ptaka
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
Świat
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
Świat
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
Świat
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
Prognoza
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
Nauka
Niebezpiecznie na Atlantyku
Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
Nauka
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
Prognoza
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
Świat
Jesień, zimno, człowiek, pies
Temperatura drastycznie spadnie, sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Wstrząs wybudził ich ze snu. Ranni, uszkodzone budynki
Świat
Samochód uwięziony przez wodę w Phoenix
Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach
Świat
Pomarańczowy homar nie skończył na talerzu
Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku
Świat
Burza Bualoi na Filipinach
Burza za burzą. 11 osób nie żyje
Świat
Żurawica (woj. podkarpackie), 27.09.2025
Było zimno. Tu chwycił mróz
Polska
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Świat
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
Świat
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Świat
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Nauka
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica