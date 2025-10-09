Logo TVN24
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?

AdobeStock_181909797
"Zauważamy, że żyjemy na jednej planecie"
Źródło: TVN24
Podczas krojenia cebuli uwalniane są z prędkością do 40 metrów na sekundę drobne kropelki, które drażnią oczy i powodują łzawienie. Naukowcy z nowojorskiej uczelni Cornell University radzą, jak temu zapobiec.

Dlaczego płaczemy, krojąc cebulę? Za drażnienie oczu odpowiedzialny jest związek siarkoorganiczny. Gdy dotrze on do naszych oczu i wejdzie w reakcję z wodą, tworzy kwas, który drażni nerwy w oczach, wywołując łzawienie. Naukowcy z nowojorskiej uczelni Cornell University przyjrzeli się mechanizmowi, przez który związki docierają do oczu. 

Drobne kropelki poruszają się bardzo szybko

W badaniu eksperci wykorzystali szybkie kamery rejestrujące i prosty model komputerowy, aby wykazać, w jaki sposób naciskanie nożem na cebulę powoduje wzrost ciśnienia w komórkach znajdujących się w jej warstwach.

Jak tłumaczą naukowcy z Cornell University, każda warstwa cebuli jest otoczona górną i dolną warstwą skórki. Kiedy nóż przebija górną powłokę, nagromadzone ciśnienie uwalnia mgiełkę drobnych kropelek z prędkością szacowaną na od 5 do 40 metrów na sekundę. Wyniki były zaskakujące, ponieważ profesjonalni kucharze kroją cebulę z prędkością zaledwie jednego metra na sekundę. Oznacza to, że wyrzucana mgiełka może poruszać się nawet do 40 razy szybciej niż sam nóż.

- Odkryliśmy, że prędkość wydostających się z cebuli drobnych kropelek jest znacznie wyższa niż prędkością cięcia - powiedział Sunghwan Jung, jeden z autorów artykułu opublikowanego 7 października w czasopiśmie "Proceedings of the National Academies of Science". 

Co zrobić, aby nie płakać przy krojeniu cebuli

Co zrobić, aby drażniąca substancja z cebuli nie zdążyła dolecieć do naszych oczu? Według badaczy warto kroić ją bardzo ostrym możem. Dzięki temu nacisk na jej warstwy będzie mniejszy. Eksperci radzą też, aby przed krojeniem posmarować ją olejem, który stworzy barierę. Ograniczy on uwalnianie się drobnych kropelek do powietrza i zmniejszy ich zasięg. 

Krojąc cebule, płaczemy, bo do oczu dostają się drażniące związki
Krojąc cebule, płaczemy, bo do oczu dostają się drażniące związki
Źródło: Adobe Stock

Autorka/Autor: anw

Źródło: news.cornell.edu

Źródło zdjęcia głównego: 181909797

warzywa
