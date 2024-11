Adamowicz, Przybylska, Walentynowicz, Huelle... Znane osoby pochowane na trójmiejskich cmentarzach

Bazylika Mariacka w Gdańsku

- To nie przypadek, że ostatnie słowa Pawła Adamowicza, wypowiedziane tuż przed śmiercią, odwoływały się do dobra i radości dzielenia się tym dobrem z innymi. Mówił: "to jest cudowny czas dzielenia się dobrem". Przywoływał cechy Gdańska i gdańszczan: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem". Może to przypadek, ale przecież wiemy, że Bóg przemawia czasem także w takie zwyczajne sytuacje, które z pozoru są kawałkiem rzeczywistości, a z perspektywy nadają naszej refleksji zupełnie inny wymiar - mówił podczas mszy z okazji piątej rocznicy śmierci Adamowicza ks. Kazimierz Sowa.