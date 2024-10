Niehumanitarnie uśmiercili tysiące pstrągów tęczowych. Część ukradli

- W ten sposób doprowadzili do uśmiercenia ryb, powodując straty materialne sięgające co najmniej 100 tys. zł. Ponadto mężczyźni podejrzani są o kradzież części ryb, co dodatkowo zwiększyło straty gospodarstwa. Wartość skradzionych ryb oszacowano na około 1,5 tys. zł – informuje oficer prasowa. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakazu wstępu na teren gospodarstwa rybnego.