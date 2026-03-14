Koparka wpadła do morza. Dwie osoby trafiły do szpitala

W Ustce koparka wpadła do morza
Źródło: Mariusz Jasłowski
Wypadek podczas remontu falochronu w Ustce (Pomorze). Do wody wpadła jedna z koparek. Dwie osoby są poszkodowane.

O 8.20 służby otrzymały wezwanie do Ustki. Jak informuje dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, przy remontowanym falochronie doszło do osunięcia się ziemi. W wyniku czego koparka wraz z operatorem wpadła do morza.

Źródło: Mariusz Jasłowski

- Współpracownik tego operatora wskoczył za nim do wody, wydobył go z pojazdu, a następnie wyciągnął na brzeg. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, obaj mężczyźni byli już bezpieczni. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca i sprawdzeniu, czy są jeszcze jakieś inne zagrożenia - powiedział nam kpt. Piotr Basarab, rzecznik straży pożarnej w Słupsku.

Zarówno operator koparki jak i mężczyzna, który rzucił mu się na pomoc, trafili na szpitalny oddział ratunkowy. Obaj mają objawy wychłodzenia.

Wydobyciem koparki musi się zająć wykonawca prac.

Źródło: Mariusz Jasłowski

Remont potrwa do jesieni

Remont falochronów w porcie w Ustce ruszył 7 lipca 2025 roku. Inwestycję prowadzi Urząd Morski w Gdyni. Jak informował magistrat, w związku z pracami wyłączono z użytkowania fragmenty plaż przylegające do falochronów. Koniec prac zaplanowano na jesień 2026 roku.

Jak pisała "Gazeta Morska" jest to pierwsza tak szeroko zakrojona przebudowa infrastruktury portowej w Ustce od 1945 roku. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Koszt prac przekracza 100 milionów złotych.

Źródło: gov.pl
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica