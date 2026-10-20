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Trójmiasto

Zakończono skomplikowaną operację opuszczania przęsła Mostu Tczewskiego

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Imponujące nagrania z operacji demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Operacja demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Kluczowa i najbardziej skomplikowana technicznie operacja w ramach przebudowy zabytkowego Mostu Tczewskiego właśnie dobiegła końca. Ponad 125-metrowe stalowe przęsło zostało pomyślnie opuszczone na konstrukcję podtrzymującą. Konstrukcja ma zostać pocięta na 20 elementów i przetransportowana na brzeg.

We wtorek 20 października Starostwo Powiatowe w Tczewie poinformowało, że zakończyła się najważniejsza i technicznie najbardziej skomplikowana część przebudowy zabytkowego Mostu Tczewskiego. Pięć dni od rozpoczęcia operacji ponad 125-metrowe stalowe przęsło ESTB zostało pomyślnie opuszczone na konstrukcję wsporczą.

Z uwagi na skalę oraz istotność przedsięwzięcia, na filarach zamontowano specjalne pręty, które umożliwiły precyzyjne i kontrolowane osadzenie konstrukcji na przygotowanej podstawie.

Imponujące nagrania z operacji demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Imponujące nagrania z operacji demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Źródło zdjęcia: TVN24

Wykonawca przygotowuje się teraz do rozbiórki opuszczonego przęsła. Zgodnie z przyjętą technologią konstrukcja zostanie podzielona na 20 segmentów, a poszczególne elementy będą podnoszone za pomocą żurawia i transportowane barkami na brzeg. Równolegle prowadzone są prace przy przyczółku mostowym, gdzie układana jest między innymi okładzina kamienna.

„Przyjęta technologia zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących połączeń konstrukcyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności wykonywania dodatkowych cięć. Takie rozwiązanie ma na celu zminimalizowanie ingerencji w oryginalne elementy zabytkowego mostu oraz ograniczenie ryzyka ich nieodwracalnego uszkodzenia” - wskazało w komunikacie Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Demontaż przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Demontaż przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Źródło zdjęcia: TVN24

Niepewna przyszłość tczewskiego mostu

Most w Tczewie pozostaje zamknięty dla ruchu kołowego od jesieni 2011 roku. Za jego utrzymanie i odbudowę odpowiada Starostwo Powiatowe w Tczewie, koszt tego przedsięwzięcia mocno obciąża budżet powiatu. Władze starostwa wielokrotnie wyrażały chęć przekazania obiektu Skarbowi Państwa.

Koszt obecnego etapu remontu wynosi około 33 milionów złotych, wobec około 370 milionów rocznego budżetu powiatu. Z kolei całkowity koszt odbudowy obiektu szacuje się na ponad 200 milionów złotych.

W marcu 2026 roku podpisano umowę z firmą Strabag na realizację kolejnego etapu robót zaplanowaną na około 11 miesięcy. Data pełnego zakończenia odbudowy i otwarcia mostu dla ruchu kołowego jest jednak nieznana. Pod koniec września tego roku Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poinformował, iż "jest nadzieja", że rząd będzie uczestniczył finansowo w dalszej odbudowie mostu.

Most w Tczewie to "inżynieryjna perełka"

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa uznało Most Tczewski za międzynarodowy zabytek inżynierii. Zaprojektowany przez Carla Lentza i zbudowany w latach 1851-1857 most należy do najbardziej rozpoznawalnych obiektów inżynieryjnych na Pomorzu.

167-letni drogowy Most Tczewski w latach świetności
167-letni drogowy Most Tczewski w latach świetności
Źródło zdjęcia: Dawny Tczew

W chwili oddania do użytku był najdłuższym mostem w Europie. Przez lata stanowił ważne połączenie między Żuławami a Kociewiem, skracając trasę między miejscowościami po obu stronach Wisły.

Pierwsze bomby II wojny światowej spadły właśnie w jego okolicach - niemiecki atak nastąpił 1 września 1939 roku 11 minut wcześniej niż ten na Westerplatte. Most Tczewski został częściowo wysadzony przez broniących go Polaków.

O problemach z jego remontem pisaliśmy wielokrotnie, szczególnie że prace te trwają dwa razy dłużej, niż zajęła jego budowa w XIX wieku.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Remonty drógArchitektura i designwojewództwo pomorskieTczewHistoria
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