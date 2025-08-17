Logo strona główna
Trójmiasto

69-latkę "wciągnął do morza prąd wsteczny". Kilkadziesiąt kąpielisk zamkniętych przez wysokie fale

W morzu utonęła 69-letnia kobieta
Policja o utonięciu 69-letniej kobiety w miejscowości Sztutowo
Źródło: TVN24
69-letnia kobieta utonęła w miejscowości Sztutowo (woj. pomorskie). Ze wstępnym ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej porwała ją fala. Świadkowie wyciągnęli ją z wody. Najpierw oni, a później służby ratunkowe próbowali ją reanimować, ale bez skutku. Wiele kąpielisk jest zamkniętych z powodu wysokich fal i prądów wstecznych w Bałtyku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (17 sierpnia) przed godziną 8 przy wejściu na plażę numer 59 w miejscowości Sztutowo w województwie pomorskim.

- 69-Letnia kobieta spacerowała sobie w wodzie mając ją do pasa. Wydawałoby się, że była to bezpieczna głębokość wody, w której trudno żeby coś się stało. Jednak nic bardziej mylnego, mamy dzisiaj wysokie fale i prawdopodobnie prąd wsteczny wciągnął kobietę do morza - przekazała młodsza aspirant Karolina Figiel, oficer prasowa policji w Nowym Dworze Gdańskim.

W morzu utonęła 69-letnia kobieta
W morzu utonęła 69-letnia kobieta
Źródło: Edyta Kozakiewicz

Kobieta została od razu wyciągnięta przez świadków zdarzenia, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo–oddechową. Następnie czynności te przejęły służby ratunkowe. Na miejsce wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Pomimo blisko 40 minut intensywnej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

setka_policja
Policja o utonięciu 69-letniej kobiety w miejscowości Sztutowo
Źródło: TVN24

- Apelujemy, żeby dzisiaj nie kąpać się w morzu i stosować się do poleceń ratowników, bo życie ma się tylko jedno - powiedziała młodsza aspirant Karolina Figiel.

Czerwone flagi na kąpieliskach z powodu sinic i wysokich fal

W niedzielę zamknięte są trzy kąpieliska w północnej Polsce z powodu zakwitu sinic. Czerwone flagi zawisły na morskich kąpieliskach także z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim: w Świnoujściu (4 kąpieliska), Międzyzdrojach (2), Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie (2), Mrzeżynie (3), Rogowie, Dźwirzynie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (2), Mielnie (7) i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in. w Przewłoce, Dębinie, Rowach (7), Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Jastrzębiej Górze, Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno), Mikoszewie, Jantarze, Stegnie (2), Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Autorka/Autor: ms

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Edyta Kozakiewicz

