87-latka z Sopotu straciła prawie 200 tysięcy złotych. Kobieta była pewna, że pomaga swojej córce, która miała spowodować wypadek. Poinstruowana przez oszustów, spakowała do reklamówki pieniądze i biżuterię. Następnie przekazała torbę obcej kobiecie.

5 czerwca do 87-latki zadzwoniła kobieta, która płakała i przedstawiła się jako jej córka. Podkomisarz Lucyna Rekowska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie zrelacjonowała, że dzwoniąca powiedziała seniorce, że doszło do wypadku i potrzebne są pieniądze. - Następnie telefon przejął od niej mężczyzna podający się za policjanta. Rzekomy policjant potwierdził 87-latce, że jej córka potrąciła kobietę w ciąży i grozi jej 12 lat więzienia. Mężczyzna przekazał też, że aby córka nie trafiła do więzienia potrzebnych jest 45 tysięcy euro - dodała.