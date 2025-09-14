Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty

Kradzież samochodu premiera Donalda Tuska: podejrzany usłyszał zarzuty Źródło: TVN24

Jak na antenie TVN24 przekazał Andrzej Sutkowski, asesor Prokuratury Rejonowej w Sopocie, podejrzany usłyszał dwa zarzuty: włamanie i kradzież pojazdu mechanicznego oraz znajdującego się w nim mienia, a także usunięcie dokumentu z tego pojazdu, czyli dowodu rejestracyjnego auta.

Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą od roku do 10 lat więzienia, za drugie przestępstwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - przekazał Andrzej Sutkowski.

Zatrzymany chwilę przed wylotem z kraju

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska przekazała, że 41-letni mieszkaniec Sopotu podejrzewany o kradzież prywatnego auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska został zatrzymany w sobotę o szóstej rano na lotnisku w Gdańsku. Mężczyzna planował wylecieć do Burgas w Bułgarii.

- Podejrzewany mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Dynamiczna akcja zatrzymania była zwieńczeniem szeroko zakrojonych działań podjętych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku już od chwili zgłoszenia kradzieży pojazdu - dodała Kamińska.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa i przestępstwa przeciwko życiu.

Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju

Policjanci we wtorek o godzinie 7.40 otrzymali zgłoszenie o kradzieży lexusa w Sopocie. Kilka godzin po kradzieży pomorscy policjanci odnaleźli skradzione auto należące do rodziny premiera Donalda Tuska. Stało ono na parkingu w Gdańsku.

