Lili i Lajla uciekły z domu. To, gdzie pobiegły, zaskoczyło wszystkich
Do nietypowej sytuacji doszło w Rumi (woj. pomorskie). Rzadko zdarza się, by zwierzęta chętnie odwiedzały weterynarza, a jeszcze rzadziej, by wybierały się tam z własnej woli. Tymczasem dwie suczki, Lili i Lajla, postanowiły właśnie tak zrobić.
Psy zostały odprowadzone do domu
Lokalny gabinet weterynaryjny opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak suczki uciekły właścicielce z podwórka i pobiegły prosto do lecznicy. Nie było to przypadkowe miejsce. Lili i Lajla są bowiem pacjentkami gabinetu i dobrze go znają, choć dotychczas odwiedzały go zawsze w towarzystwie właścicielki.
Tym razem pojawiły się tam bez opieki, ale pracownicy lecznicy rozpoznali suczki i odprowadzili je do domu. Właścicielka była zaskoczona takim obrotem spraw, ale jednocześnie ucieszona, że jej podopieczne bezpiecznie się odnalazły.