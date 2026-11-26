Trójmiasto Lili i Lajla uciekły z domu. To, gdzie pobiegły, zaskoczyło wszystkich Natalia Grzybowska |

Psy uciekły z posesji, by odwiedzić weterynarza Źródło wideo: Gabinet weterynaryjny Paweł Stradał Źródło zdj. gł.: Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paweł Stradał/facebook

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Do nietypowej sytuacji doszło w Rumi (woj. pomorskie). Rzadko zdarza się, by zwierzęta chętnie odwiedzały weterynarza, a jeszcze rzadziej, by wybierały się tam z własnej woli. Tymczasem dwie suczki, Lili i Lajla, postanowiły właśnie tak zrobić.

Psy uciekły z posesji Źródło zdjęcia: Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paweł Stradał/facebook

Psy zostały odprowadzone do domu

Lokalny gabinet weterynaryjny opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak suczki uciekły właścicielce z podwórka i pobiegły prosto do lecznicy. Nie było to przypadkowe miejsce. Lili i Lajla są bowiem pacjentkami gabinetu i dobrze go znają, choć dotychczas odwiedzały go zawsze w towarzystwie właścicielki.

Tym razem pojawiły się tam bez opieki, ale pracownicy lecznicy rozpoznali suczki i odprowadzili je do domu. Właścicielka była zaskoczona takim obrotem spraw, ale jednocześnie ucieszona, że jej podopieczne bezpiecznie się odnalazły.