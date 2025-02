Około 40 uszkodzonych samochodów. Policja zatrzymała 17-latka

czytaj dalej

Jest to ostateczny krok zmierzający do uwolnienia się z postsowieckiej sfery zależności - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda na ceremonii przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zauważyła, że to państwa bałtyckie ostrzegały UE, że "tani gaz prowadzony z Rosji ma ukryty koszt" zanim rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę.