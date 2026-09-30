Trójmiasto Kierowca pijany, ciągnik w fatalnym stanie Natalia Grzybowska |

Pijany jechał zniszczonym ciągnikiem Źródło wideo: KPP Lebork Źródło zdj. gł.: KPP Lębork

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Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał jechać Ursusem z przyczepą po drodze publicznej w gminie Nowa Wieś Lęborska

Badanie alkotestem wykazało, że 33-latek miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Okazało się również, że nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu, a ciągnik nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Policjanci zwrócili uwagę także na stan techniczny pojazdu. W Ursusie brakowało zewnętrznych lusterek oraz szyb bocznych i frontowej. Karoseria miała liczne ubytki. W złym stanie była również niezarejestrowana przyczepa. Wszystkie jej opony były popękane.

Ciągnik był zdezelowany a kierujący pijany Źródło zdjęcia: KPP Lębork

Podczas interwencji 33-latek próbował uciec, używał wulgaryzmów i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. Ciągnik odholowany został na parking strzeżony. O braku obowiązkowego ubezpieczenia OC ciągnika powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Skazany, stracił ciągnik

W niedzielę śledczy przedstawili 33-latkowi zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Następnie został doprowadzony do sądu. Dostał pięcioletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, ma też zapłacić łącznie 15 tys. zł grzywny i stracił ciągnik.

Źródło: Google Maps