Kierowca pijany, ciągnik w fatalnym stanie
Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał jechać Ursusem z przyczepą po drodze publicznej w gminie Nowa Wieś Lęborska
Badanie alkotestem wykazało, że 33-latek miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Okazało się również, że nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu, a ciągnik nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Policjanci zwrócili uwagę także na stan techniczny pojazdu. W Ursusie brakowało zewnętrznych lusterek oraz szyb bocznych i frontowej. Karoseria miała liczne ubytki. W złym stanie była również niezarejestrowana przyczepa. Wszystkie jej opony były popękane.
Podczas interwencji 33-latek próbował uciec, używał wulgaryzmów i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy.
Policjanci zatrzymali mężczyznę. Ciągnik odholowany został na parking strzeżony. O braku obowiązkowego ubezpieczenia OC ciągnika powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Skazany, stracił ciągnik
W niedzielę śledczy przedstawili 33-latkowi zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Następnie został doprowadzony do sądu. Dostał pięcioletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, ma też zapłacić łącznie 15 tys. zł grzywny i stracił ciągnik.