Płonie lakiernia. W hali są zbiorniki z ropą

Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb około 16:40 we wtorek. W Łężycach w powiecie wejherowskim na Pomorzu płonie hala przy ulicy Jarzębinowej.
To lakiernia firmy produkującej meble. Hala ma 800 metrów kwadratowych. Wewnątrz panuje duże zadymienie. Znajdują się tam dwa zbiorniki ropy o pojemności jednego metra sześciennego.
Wszystkie osoby, które tam przebywały, ewakuowały się same.
Z żywiołem walczy 16 zastępów straży pożarnej.
Autorka/Autor: mag
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP w Gdańsku