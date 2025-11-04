Płonie lakiernia. W hali są zbiorniki z ropą

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło: Google Maps

Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb około 16:40 we wtorek. W Łężycach w powiecie wejherowskim na Pomorzu płonie hala przy ulicy Jarzębinowej.

To lakiernia firmy produkującej meble. Hala ma 800 metrów kwadratowych. Wewnątrz panuje duże zadymienie. Znajdują się tam dwa zbiorniki ropy o pojemności jednego metra sześciennego.

Wszystkie osoby, które tam przebywały, ewakuowały się same.

Z żywiołem walczy 16 zastępów straży pożarnej.

