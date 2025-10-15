Kradła ozdoby z dziecięcych grobów, dekorowała nimi swój ogród

Do zdarzenia doszło w Lęborku Źródło: Google Earth

Pod koniec września policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku otrzymali wezwanie w sprawie kradzieży na cmentarzu. Podejrzana wpadła na gorącym uczynku.

- Ksiądz widział, jak kobieta zabiera z nagrobka niemowlęcia ozdobny lampion - dynię, po czym wkłada go do torebki. Świadkiem tego zdarzenia była również matka, która dosłownie dwie godziny wcześniej postawiła ten lampion na grobie swojego dziecka - przekazała asp. sztab. Maria Szałkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Świadkowie wezwali policję i uniemożliwili kobiecie opuszczenie cmentarza. Po przyjeździe patrolu okazało się, że podejrzana to 53-letnia mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej. Po tamtej sytuacji kobieta otrzymała wezwanie do komendy. Miała się stawić "w charakterze podejrzanej o wykroczenie".

Kradła figurki z dziecięcych grobów i ozdabiała nimi swój ogród Źródło: KMP Lębork

To nie był pierwszy raz

Policjanci, którzy analizowali tę sprawę ustalili, że najprawdopodobniej nie była to jedyna taka kradzież. - 53-latka jest też podejrzana o to, że w ciągu roku dokonała jeszcze kilku kradzieży ceramicznych figurek z co najmniej dwóch innych dziecięcych nagrobków. W ogrodzie przed jej domem funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli łącznie 14 takich pochodzących z cmentarza dekoracji - wskazała rzeczniczka.

Jak mówi nam asp. sztab. Szałkowska, podejrzana nie potrafiła w racjonalny sposób wyjaśnić swojego zachowania.

Kobieta usłyszała zarzut kradzieży, za co grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Policjanci sporządzą wniosek o ukaranie i skierują go do sądu.

53-latka usłyszała zarzut kradzieży Źródło: KMP Lębork

