Podczas omijania wjechał w rowerzystę. Mężczyzna nie żyje

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj około godziny 6.30 doszło na drodze krajowej numer 21 pomiędzy Kwakowem i Zajączkowem.
Jak przekazała Komenda Miejskiej Policji w Słupsku, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letni kierujący dostawczym renaultem podczas omijania jadącego w stronę Kobylnicy rowerzysty wjechał w niego. 75-letni rowerzysta nie przeżył. Kierujący busem był trzeźwy.
Sprawę bada policja
- Policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia, wykonują oględziny, zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację procesową, na podstawie której będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku - przekazali słupscy funkcjonariusze. Droga w miejscu zdarzenia została zablokowana.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Słupsk