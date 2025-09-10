Podczas omijania wjechał w rowerzystę. Mężczyzna nie żyje

Do zdarzenia doszło w Kwakowie (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj około godziny 6.30 doszło na drodze krajowej numer 21 pomiędzy Kwakowem i Zajączkowem.

Jak przekazała Komenda Miejskiej Policji w Słupsku, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letni kierujący dostawczym renaultem podczas omijania jadącego w stronę Kobylnicy rowerzysty wjechał w niego. 75-letni rowerzysta nie przeżył. Kierujący busem był trzeźwy.

Sprawę bada policja

- Policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia, wykonują oględziny, zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację procesową, na podstawie której będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku - przekazali słupscy funkcjonariusze. Droga w miejscu zdarzenia została zablokowana.