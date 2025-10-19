Krainę lodu zalewa plastik. Arktyczne plaże wyglądają jak po festiwalu

Kluczowe fakty:

Do zbiorników wodnych na całym świecie trafia od 19 do 23 milionów ton plastiku rocznie, co daje dwie ciężarówki na minutę. Część tych odpadów, głównie z Europy i Ameryki Północnej, prądy morskie niosą do Arktyki.

Jednym z największych zagrożeń dla arktycznej przyrody są tak zwane nurdle, czyli polietylenowe kulki wielkości grochu. - Współczesne badania fulmarów mówią o tym, że sto procent ptaków ma w sobie (w żołądkach - red.) nurdle - mówi prof. Węsławski z IO PAN.

Dokumentalista Kuba Witek przyznaje, że mówienie o ekologii jest w dobie populizmu coraz trudniejsze. - Niektórzy krytykują "ogonki" mocujące nakrętki do butelek, a one są przecież właśnie po to, by ten plastik nie zabił jakiegoś zwierzęcia - mówi.