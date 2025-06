Wywieźli 22-latka do lasu i pobili. Żądali spłaty rzekomego długu

Mężczyźni są podejrzani o porwanie i pobicie 22-latka Źródło: KPP Kościerzyna

Policjanci z Kościerzyny (woj. pomorskie) dostali zgłoszenie o porwaniu 12 czerwca tego roku.

- Z przekazanych informacji wynikało, że w nocy z 31 maja na 1 czerwca młody mężczyzna został uprowadzony i pobity przez trzech nieznanych sprawców - przekazał asp. szt. Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie.

Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzewanych - to mężczyźni w wieku 20, 22 i 23 lat, mieszkańcy powiatów kościerskiego i chojnickiego. Zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia.

Przyznali się do winy

- Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy zmusili 22-latka, by wsiadł z nimi do samochodu, po czym wywieźli go do kompleksu leśnego, gdzie został pobity. Sprawcy zażądali od niego natychmiastowej spłaty rzekomego długu. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia oraz pozbawienia wolności - dodał oficer prasowy.

Podejrzani przyznali się do winy. Decyzją prokuratora zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Asp. szt. Piotr Kwidziński przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że poszkodowany 22-latek jest w dobrym stanie. Miał obrażenia poniżej siedmiu dni.

Mężczyznom grozi do ośmiu lat więzienia.