Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć

W poniedziałek, około godziny 6.30, policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze pomieszczeń gospodarczych przy jednym z domów w Kościerzynie. Na miejsce dotarli przed strażakami.
Przed budynkiem funkcjonariusze zastali domowników i przedstawicielkę Kościerskiego Stowarzyszenia Factum, od których dowiedzieli się, że w środku znajduje się 94-letnia kobieta, która nie może samodzielnie się poruszać.
Zadymienie, wysoka temperatura. W domu 94-latka
- Pożar był już w zaawansowanej fazie, a sytuację dodatkowo utrudniały silne zadymienie oraz wysoka temperatura - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Kościerzynie.
Funkcjonariusze podjęli decyzję o wejściu do domu. Jak relacjonują, przedstawicielka Kościerskiego Stowarzyszenia Factum "znalazła się wewnątrz, przy seniorce, i pomogła przekazać ją policjantom przez okno, dzięki czemu kobieta została wyniesiona na zewnątrz i uratowana".
94-latka trafiła pod opiekę pogotowia, a następnie przewieziono ją do szpitala.
Okoliczności powstania pożaru nie są na razie znane.
