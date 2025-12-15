Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć

Do zdarzenia doszło w Kościerzynie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek, około godziny 6.30, policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze pomieszczeń gospodarczych przy jednym z domów w Kościerzynie. Na miejsce dotarli przed strażakami.

Przed budynkiem funkcjonariusze zastali domowników i przedstawicielkę Kościerskiego Stowarzyszenia Factum, od których dowiedzieli się, że w środku znajduje się 94-letnia kobieta, która nie może samodzielnie się poruszać.

Gdy policjanci przybyli na miejsce pożar był już w zaawansowanej fazie Źródło: KPP Kościerzyna

Zadymienie, wysoka temperatura. W domu 94-latka

- Pożar był już w zaawansowanej fazie, a sytuację dodatkowo utrudniały silne zadymienie oraz wysoka temperatura - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie Źródło: KPP Kościerzyna

Funkcjonariusze podjęli decyzję o wejściu do domu. Jak relacjonują, przedstawicielka Kościerskiego Stowarzyszenia Factum "znalazła się wewnątrz, przy seniorce, i pomogła przekazać ją policjantom przez okno, dzięki czemu kobieta została wyniesiona na zewnątrz i uratowana".

94-latka trafiła pod opiekę pogotowia, a następnie przewieziono ją do szpitala.

Okoliczności powstania pożaru nie są na razie znane.

OGLĄDAJ: TVN24 HD