Trójmiasto Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo Oprac. Natalia Grzybowska |

Nie żyje chłopiec przygnieciony przez auto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk

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Do zdarzenia doszło w sobotę w południe. Zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu samochód z nieustalonych przyczyn stoczył się i potrącił chłopca, wciągając go pod podwozie.

Jak poinformowała prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej na terenie posesji.

Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, ciała dziecka oraz samochodu, który zabezpieczono do dalszych badań biegłych.

Sekcja zwłok została zaplanowana na wtorek. W sprawie nikt nie został zatrzymany, ojca przesłuchano w charakterze świadka.

Tragiczny wypadek w Kościerzynie, nie żyje dziecko Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko Źródło zdjęcia: Grzegorz Armatowski - Radio Gdańsk