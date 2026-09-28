Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo
Do zdarzenia doszło w sobotę w południe. Zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu samochód z nieustalonych przyczyn stoczył się i potrącił chłopca, wciągając go pod podwozie.
Jak poinformowała prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej na terenie posesji.
Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, ciała dziecka oraz samochodu, który zabezpieczono do dalszych badań biegłych.
Sekcja zwłok została zaplanowana na wtorek. W sprawie nikt nie został zatrzymany, ojca przesłuchano w charakterze świadka.
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Źródło: tvn24.pl