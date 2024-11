Z całej Polski docierają do nas sygnały, że dzieci w cukierkach otrzymanych w ramach Halloween znajdują niebezpieczne przedmioty - między innymi igły i gwoździe. Kilka zgłoszeń jest z miejscowości Godziszewo. - Jesteśmy w szoku. Nie dość, że ktoś chciał zepsuć dzieciom zabawę, to jeszcze mógł doprowadzić do tragedii. To jest po prostu wstrząsające. Nie pomyśleliśmy, że komuś może przyjść coś tak okropnego do głowy - mówi Mirela Wilczewska. Matka dziewczynki, która w cukierku z galaretką znalazła ostrze do temperówki.