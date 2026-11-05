Trójmiasto Zjechał z drogi i uderzył w drzewo

Samochód uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w Głodowie Źródło wideo: OSP KSRG Wysin Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Wysin

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Zgłoszenie służby odebrały o godzinie 3.57.

- Zawiadomienie dotyczyło zdarzenia na drodze wojewódzkiej 224 w okolicy miejscowości Głodowo. Do interwencji wyjechały trzy jednostki straży pożarnej. Na miejscu ratownicy zastali samochód wbity w drzewo - powiedział Mateusz Szmaglik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Do działań skierowano strażaków z OSP KSRG Wysin, OSP Głodowo oraz strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie. Na miejscu pracowali także ratownicy medyczni i policjanci.

- Samochodem podróżował wyłącznie kierowca. To około 40-letni mężczyzna. Po opatrzeniu na miejscu nie wymagał hospitalizacji - dodał strażak.

Akcja służb trwała ponad godzinę. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.