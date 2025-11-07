Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zatrudniała ponad 900 cudzoziemców, prezes firmy nie miała zezwolenia

Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie
Do zdarzenia doszło w Gdyni
Źródło: Google Earth
Funkcjonariusze straży granicznej skontrolowali ponad 900 cudzoziemców zatrudnionych w firmie w Gdyni. Jak się okazało, część z nich pracowała nielegalnie. Sama prezes zarządu spółki też pełniła swoją funkcję bez wymaganego zezwolenia.

Funkcjonariusze zweryfikowali legalność zatrudnienia 923 cudzoziemców w firmie, której siedziba jest w Gdyni. W trakcie kontroli okazało się, że prezes zarządu spółki pełniła swoją funkcję bez wymaganego zezwolenia.

"Ponadto w kilkunastu przypadkach powierzała ona nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, którzy nie posiadali wymaganych zezwoleń, bądź wykonywali ją na innych warunkach, niż określono w odpowiednich zezwoleniach na pracę" - informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Jak czytamy w komunikacie, cztery osoby zatrudnione w firmie przebywały w Polsce nielegalnie. Było to dwoje obywateli Gruzji oraz osoby z Kirgistanu i Sri Lanki.

Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie
Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie
Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Pakowali towary na terenie czterech województw

"Podczas kontroli strażnicy graniczni doliczyli się, że w blisko 200 przypadkach pracodawca nie informował właściwych urzędów o niepodjęciu, bądź zakończeniu pracy przez cudzoziemców. Wśród skontrolowanych cudzoziemców znajdowali się głównie obywatele Ukrainy, Uzbekistanu, Filipin i Kirgistanu" - informują funkcjonariusze.

Cudzoziemcy zajmowali się pakowaniem towarów w przemyśle mięsnym i samochodowym na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Morski Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
imigranciGdyniaStraż Graniczna
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Zarzut, który "nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach". Co dalej z Ziobrą?
Polska
Pilne
Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK
BIZNES
imageTitle
"Mam wam coś do powiedzenia". Przykra informacja od zwycięzcy Tour de France
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalne sceny po meczu Lecha. "Wojna domowa"
EUROSPORT
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłoszenia o spadającym obiekcie. Akcja służb zakończona
Wrocław
Kierowca został przyłapany na łamaniu zakazu sądowego
Złamał jeden zakaz, bo jechał odwołać się od innego
Trójmiasto
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
BIZNES
Indonezja. Służby na miejscu wybuchu w meczecie.
Trwała modlitwa, doszło do eksplozji. Ponad 50 rannych
Świat
Zbigniew Ziobro
Jak zagłosują? Posła PSL przekonał "sam Zbigniew Ziobro"
Polska
imageTitle
Pokazali ich szatnię jako "relikt przeszłości". "To nikczemne"
EUROSPORT
Stacja metra Wilanowska
Kilka dni bez pociągów metra na części pierwszej linii
WARSZAWA
imageTitle
Były mistrz zatrzymany w drodze na wywiad
EUROSPORT
Tomasz Mraz
Kluczowy świadek. Pozwolił ujawnić mechanizm
Polska
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
WARSZAWA
Stacja Łukoil w Moskwie
Oświadczenie USA i nagły zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
BIZNES
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
METEO
2025-10-31T101518Z_1_LWD831731102025RP1_RTRWNEV_C_8317-TANZANIA-ELECTION-PROTEST-KENYA-0005
Policja ma pozbywać się setek ciał po wyborczych protestach
Świat
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Trudno dostępne leki sprzedawali za granicę. Lekarz i właściciele aptek oskarżeni
Trójmiasto
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotyk zmniejsza ryzyko schizofrenii? Naukowcy: to ważny sygnał
Najnowsze
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
WARSZAWA
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
WARSZAWA
6 min
pc
Ten ostatni piątek marszałka Hołowni. Wymowna reakcja posła Treli
Sejm Wita
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
WARSZAWA
Strefa Gazy, żółta linia zawieszenia broni
"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy
Świat
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Nagranie
Wrocław
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
WARSZAWA
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu do rzeki. Prawomocny wyrok sądu
Olsztyn
imageTitle
Okradała kolegów z kadry. Kara zaskakuje
EUROSPORT
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
BIZNES
Lotniskowiec Fujian
Takiego olbrzyma mieli tylko Amerykanie. "Potencjalny przełom"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica