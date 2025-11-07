Zatrudniała ponad 900 cudzoziemców, prezes firmy nie miała zezwolenia

Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Funkcjonariusze zweryfikowali legalność zatrudnienia 923 cudzoziemców w firmie, której siedziba jest w Gdyni. W trakcie kontroli okazało się, że prezes zarządu spółki pełniła swoją funkcję bez wymaganego zezwolenia.

"Ponadto w kilkunastu przypadkach powierzała ona nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, którzy nie posiadali wymaganych zezwoleń, bądź wykonywali ją na innych warunkach, niż określono w odpowiednich zezwoleniach na pracę" - informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Jak czytamy w komunikacie, cztery osoby zatrudnione w firmie przebywały w Polsce nielegalnie. Było to dwoje obywateli Gruzji oraz osoby z Kirgistanu i Sri Lanki.

Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Pakowali towary na terenie czterech województw

"Podczas kontroli strażnicy graniczni doliczyli się, że w blisko 200 przypadkach pracodawca nie informował właściwych urzędów o niepodjęciu, bądź zakończeniu pracy przez cudzoziemców. Wśród skontrolowanych cudzoziemców znajdowali się głównie obywatele Ukrainy, Uzbekistanu, Filipin i Kirgistanu" - informują funkcjonariusze.

Cudzoziemcy zajmowali się pakowaniem towarów w przemyśle mięsnym i samochodowym na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.

