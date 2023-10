Trwa obława na Grzegorza Borysa. Wydano nakaz aresztowania i list gończy

Już drugą dobę trwają poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna, którego ciało zostało odnalezione w piątek w mieszkaniu w Gdyni. Sąd wydał w sobotę nakaz aresztowania, prokuratura list gończy. W działaniach uczestniczy około tysiąca funkcjonariuszy, okolica jest przeczesywana z pokładu śmigłowca. Na razie jednak nie przyniosło to żadnego skutku.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk, Sąd Rejonowy w Gdyni w sobotę wydał nakaz aresztowania Grzegorza Borysa. Ma on teraz status podejrzanego (a nie jak dotychczas - podejrzewanego) w związku z zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wydanie nakazu aresztowania skutkuje wystawieniem za nim listu gończego. Wystawiła go Prokuratura Rejonowa w Gdyni. Każdemu, kto pomaga ściganemu grozi do trzech lat więzienia.