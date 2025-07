Groził podpaleniem i "najazdem na sklep". Wszystko przez ukraińskie flagi

Mężczyzna aresztowany za groźby i przemoc wobec Ukraińców Źródło: KMP Gdynia

Do zatrzymania mężczyzny doszło w piątek, 4 lipca. Było ono efektem intensywnej pracy gdyńskich mundurowych nad sprawami dotyczącymi przestępstw, dotyczących nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym.

- Kryminalni ustalili, że mężczyzna nagrywał materiały wideo, w których wzywał do wrogości wobec społeczności ukraińskiej, znieważał osoby tej narodowości oraz groził im, potem nagrania publikował w mediach społecznościowych. Na jednym z nagrań groził również, że jeśli nie zostanie usunięta flaga Ukrainy, to podejmie działania odwetowe. Właśnie ten film, umieszczony na ogólnodostępnym profilu, był jednym z dowodów w sprawie. materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 9 zarzutów - przekazała Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Szereg uporczywych przestępstw

Śledczy ustalili, że działania podejrzanego miały charakter uporczywy i obejmowały szereg przestępstw na przestrzeni ostatnich tygodni.

22 czerwca br. zatrzymany groził jednemu z mieszkańców, domagając się usunięcia flagi ukraińskiej wywieszonej na prywatnym budynku przy ul. Warszawskiej. W przypadku niespełnienia żądań groził utrudnianiem prowadzenia działalności handlowej i zorganizowaniem "najazdu" na sklep przez nieograniczoną ilość osób.

Kolejne zdarzenia miały miejsce 27 czerwca. Według ustaleń policjantów mężczyzna groził innemu obywatelowi, że jeśli nie usunie flagi ukraińskiej, dojdzie do uszkodzenia ciała, a nawet podpalenia budynku. Tego samego dnia naruszył również nietykalność cielesną pokrzywdzonego, kopiąc go w plecy, a także znieważył kobietę, wobec której skierował obelżywe słowa.

- 28 czerwca ponownie ją znieważył i groził podpaleniem budynku, w którym zamieszkuje kobieta - wyjaśnili policjanci.

Później dnia 1 lipca mężczyzna użył wobec innego obywatela substancji drażniącej, najprawdopodobniej gazu pieprzowego i wtargnął również na dach budynku znajdującego się na prywatnej posesji. Tym samym miał naruszyć mir domowy.

Natomiast 3 lipca mężczyzna groził zdewastowaniem lokalu przy ul. Świętojańskiej, jeśli właściciele restauracji nie zdejmą flagi ukraińskiej.

- Mężczyzna udostępniał filmy na swoim publicznym profilu, do którego dostęp miała nieograniczona liczba użytkowników. Ponadto, jak ustalili śledczy, w czerwcu 44-latek usunął ukraińską flagę z masztu na placu Solidarności w Gdańsku - podała komenda.

Zatrzymany usłyszał łącznie dziewięć zarzutów związanych z nawoływaniem do nienawiści, groźbami karalnymi, naruszeniem nietykalności cielesnej, naruszeniem miru domowego, zmuszaniem do określonego zachowania oraz znieważeniem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wczoraj, decyzją sądu, wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

