Trójmiasto Kokaina i broń na pokładzie promu. 45-latek zatrzymany Damian Nowicki |

Agresywny pasażer na pokładzie promu w Gdyni Źródło wideo: KMP Gdynia Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdyni

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W środę, 4 listopada, gdyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny na pokładzie promu. Gdy podczas interwencji pasażer zaczął wyjątkowo niepokoić się o swój bagaż, wzbudziło to podejrzenie funkcjonariuszy.

W jego walizce znaleziono pistolet kalibru 9 milimetrów oraz amunicję, dwie foliowe siatki z kokainą, 89 poporcjowanych narkotyków oraz pięć butelek z metadonem w płynie. 45-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty przewozu nielegalnych środków odurzających oraz posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia.

- Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności - poinformowała starszy posterunkowy Aleksandra Olszewska z zespołu prasowo-Informacyjnego KMP w Gdyni.