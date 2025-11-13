Zaatakował policjanta piłą japońską. Padły strzały

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 14 w jednym z mieszkań w Gdańsku. Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który chciał się targnąć na swoje życie.

"W trakcie działań, prowadzonych przy udziale strażaków, funkcjonariusze próbowali dostać się do wnętrza mieszkania, aby udzielić mężczyźnie pomocy. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował jednego z interweniujących policjantów ostrym narzędziem tzw. piłą japońską (narzędzie z dwustronnym ostrzem przeznaczone do cięcia drewna - przyp. red.), raniąc go w ramię" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Policjant musiał użyć broni służbowej. "Mężczyzna został ranny i przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna" - poinformowała policja.

Do szpitala trafił również raniony policjant. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

