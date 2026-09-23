Trójmiasto Uciekał, wjechał na chodnik. "Sytuacja była niebezpieczna". To 13-latek Rafał Molenda |

Policyjny pościg za motocyklistą Źródło wideo: KMP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KMP w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 19. Policjanci odebrali zgłoszenie o grupie osób, które na elektrycznych jednośladach łamią przepisy na ul. Lawendowe Wzgórze.

- Na miejscu funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierującego elektrycznym motocyklem. Nie miał on włączonych świateł do jazdy dziennej, więc dali mu sygnały do zatrzymania w celu przeprowadzenia kontroli drogowej. Kierujący przyspieszył i zaczął uciekać - powiedział Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Uciekał ulicą Lawendowe Wzgórze, a następnie chodnikiem wzdłuż zbiornika retencyjnego.

- Przepychał się pomiędzy osobami poruszającymi się po chodniku. Sytuacja była niebezpieczna. Patrol pościgowy wiedział, że musi go dogonić i zatrzymać. Ponieważ miał kask, nie wiadomo było w tamtej chwili, dlaczego uciekał, czy to jest osoba dorosła, czy jest nietrzeźwa - relacjonuje Mariusz Chrzanowski.

Finał ucieczki na schodach

Ucieczka zakończyła się przy schodach prowadzących na wyżej położoną ulicę. Kierowca próbował wykorzystać znajdujący się tam podjazd, jednak przewrócił się tuż przed nim.

- Policjant, już dojeżdżając do niego, zauważył, że uciekinier wstaje, wsiada na motocykl i dalej chce jechać. Dlatego uderzył w koło motocykla. Użył radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami - tłumaczy oficer prasowy.

O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny

Po zatrzymaniu okazało się, że kierującym jest 13-letni mieszkaniec Gdańska, a motocykl nie miał homologacji, czyli nie był dopuszczony do ruchu. Dodatkowo miał tablice rejestracyjne innego pojazdu. Motocykl trafił na policyjny parking. 13-latka odebrał ojciec. O dalszym losie chłopca zadecyduje sąd rodzinny.

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