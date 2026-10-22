Trójmiasto Para Ukraińców zaatakowana na plaży. Policja szuka sprawców

Pobicie obywateli Ukrainy w Gdańsku. Policja szuka tych osób Źródło wideo: KMP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KMP w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło 13 czerwca w okolicy wejścia na plażę przy ul. Zdrojowej w Gdańsku. Z relacji świadków wynika, że kobieta szła w kierunku miejskiej toalety odtwarzając w telefonie ukraińską piosenkę. Grupa stojących w pobliżu osób zaczęła kierować pod jej adresem obraźliwe i wulgarne okrzyki.

Po wyjściu z toalety kobieta wróciła do znajomego, który czekał na nią w pobliżu. Oboje przez chwilę pozostali na plaży, a następnie postanowili wrócić w kierunku wyjścia. Wtedy miało dojść do ataku.

Policja poszukuje podejrzanych Poszukiwana przez policję Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku Poszukiwany przez policję Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku Poszukiwany przez policję Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku Poszukiwany przez policję Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku

Sprawa od miesięcy pozostaje niewyjaśniona

Policja prowadzi postępowanie w sprawie pobicia kobiety i mężczyzny. W sierpniu policjanci z Komisariatu Policji VI w Gdańsku po raz pierwszy opublikowali wizerunki kobiety i trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z pobiciem dwóch obywateli Ukrainy. Jak informowali wówczas funkcjonariusze, obrażenia odniesione przez pokrzywdzonych spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres krótszy niż siedem dni.

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- Szukamy wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu sprawców napadu. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w kierunku dyskryminacji na tle narodowościowym, czyli artykułu 119 - powiedziała Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Policjanci opublikowali zdjęcia kobiety i trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą. Informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych, można przekazywać do Komisariatu Policji VI w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 6, telefonicznie pod numerem 47 741 17 22, mailowo na adres komendant.kp6@gd.policja.gov.pl lub w najbliższej jednostce Policji.