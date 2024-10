Zarzut i wniosek o areszt dla kierowcy tira po tragicznym karambolu pod Gdańskiem

Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca tira, który na drodze S7 w Borkowie (Pomorskie) spowodował karambol 21 aut. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskuje o areszt.

O zarzucie dla sprawcy - 37-letniego Mateusza M. poinformował dzisiaj około godziny 14:30 Marcin Kurzępa, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Przekazał też, że kierowca nie przyznał się do popełnionego czynu, odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura ma jeszcze dzisiaj skierować do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztu. - Posiedzenie odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj - przekazał prok. Kurzępa.

Prokurator pytany przez dziennikarzy, czy sprawca w jakikolwiek sposób tłumaczy wypadek, odpowiedział. - Odniósł się do pewnych rzeczy, natomiast na tym etapie postępowania nie będę o tym mówił - odpowiedział.

37-letni podejrzany został w niedzielę doprowadzony do prokuratury. Był pytany przez dziennikarzy, czy pamięta coś z wypadku, ale nie odpowiedział. Miał skute ręce, a na głowie bluzę. Do prokuratury wprowadziło go dwóch policjantów.