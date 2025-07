Marynarz na statku groził nożem kolegom. "Został obezwładniony"

Gdańsk Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

39-latek to marynarz na statku towarowym pod cypryjską banderą, który cumował w porcie w Gdańsku. Mężczyzna groził nożem innym marynarzom. Straż Graniczną o niebezpieczeństwie zaalarmował agent statku.

- Po informacji od agenta statku cumującego przy Terminalu Kontenerowym Baltic Hub do akcji wkroczyli funkcjonariusze Straży Granicznej ze zmiany portowej placówki w Gdańsku i patrolu zespołu interwencji specjalnych. Marynarz machał nożem. Został obezwładniony oraz sprowadzony ze pokładu statku i przekazany załodze pogotowia ratunkowego oraz funkcjonariuszom policji - przekazał Tadeusz Gruchalla, rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Filipińczyk trafił do szpitala. - Marynarz został zamustrowany, posiadał ważny dokument paszportowy oraz ważną wizę, która uprawniała go do wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen - dodał Gruchalla.