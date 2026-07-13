Trójmiasto Dziewczynka sama w centrum Gdańska. Matka szukała jej kilkaset metrów dalej Oprac. Natalia Grzybowska |

Kilkulatka sama w centrum Gdańska. Matka szukała jej kilkaset metrów dalej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadesłane

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W piątek po 16 zgłoszenie o dziecku bez opieki wpłynęło do oficera dyżurnego policji w Gdańsku. Zgłaszająca poinformowała, że przy ulicy Jana Heweliusza biega mała dziewczynka i jest sama. Na miejsce skierowano najbliższy patrol policji.

Dziecko się zgubiło, zareagowali przechodnie Źródło zdjęcia: Nadesłane

Jak przekazała nam młodszy aspirant Edyta Krefta z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze wylegitymowali kobietę, która zaalarmowała służby, ustalili okoliczności odnalezienia dziecka i przekazali wszystkie informacje oficerowi dyżurnemu.

O godzinie 16.50 wpłynęło kolejne zgłoszenie. Wynikało z niego, że podczas zwiedzania kościoła od matki oddaliła się 2,5-letnia córka. Kobieta nie znała języka polskiego, o pomoc poprosiła przechodnia, który zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Matka znajdowała się około 400 metrów od miejsca, w którym odnaleziono dziecko. Dziewczynka nie odniosła żadnych obrażeń i nie wymagała pomocy medycznej. Została przekazana pod opiekę kobiety.

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