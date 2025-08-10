Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa

Do zdarzenia doszło w Elblągu

Na jednej z posesji w Elblągu w zapakowanym aucie odnaleziono ciało kobiety z raną postrzałową. Jej tożsamość została potwierdzona. Oprócz niej, na tej samej posesji, znaleziono ciało jej męża.

Pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy wyjaśniają przyczyny śmierci małżeństwa.

- Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych - przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, dodając, że denat nie posiadał pozwolenia na broń.