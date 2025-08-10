Logo strona główna
Trójmiasto

Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa

Tragedia w Elblągu. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Elblągu
Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których ciała odnaleziono w piątek na posesji w Elblągu. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna zastrzelił kobietę i odebrał sobie życie.

Na jednej z posesji w Elblągu w zapakowanym aucie odnaleziono ciało kobiety z raną postrzałową. Jej tożsamość została potwierdzona. Oprócz niej, na tej samej posesji, znaleziono ciało jej męża.

Pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy wyjaśniają przyczyny śmierci małżeństwa.

Zwłoki noworodka
Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę
Lublin
Ciała trzech noworodków w piwnicy domu. Zarzuty dla 20-latki
Ciała noworodków w piwnicy. Do sądu trafił akt oskarżenia
Zwłoki kobiety w samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało znalezione w rzece. Potwierdzono tożsamość
Szczecin

- Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych - przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, dodając, że denat nie posiadał pozwolenia na broń.

Autorka/Autor: ng

Źródło: KMP Elbląg

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica