Trójmiasto Ciężarówka stanęła w płomieniach Oprac. Michał Malinowski |

Pożar ciężarówki na Wisłostradzie Źródło wideo: MD-006/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze ciężarówki w miejscowości Duninówko i zdjęcia ze zdarzenia. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze strażą pożarną. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11.36. Doszło do pożaru samochodu ciężarowego w miejscowości Duninówko. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP. Pożar ugaszono. Palił się ciągnik siodłowy - przekazał kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku.

Pożar ciężarówki na drodze w okolicach Duninowa (Pomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.

Obyło się bez osób poszkodowanych.

Na ten moment nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru.

Pożar ciężarówki na drodze w okolicach Duninowa (Pomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski