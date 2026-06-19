Ciężarówka stanęła w płomieniach
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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze ciężarówki w miejscowości Duninówko i zdjęcia ze zdarzenia. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze strażą pożarną. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11.36. Doszło do pożaru samochodu ciężarowego w miejscowości Duninówko. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP. Pożar ugaszono. Palił się ciągnik siodłowy - przekazał kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku.
Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
Obyło się bez osób poszkodowanych.
Na ten moment nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru.
Źródło: tvn24.pl