Ziemia zapadła się pod samochodami obok zamku

W czwartek przed godziną 9 policja otrzymała zgłoszenie o zapadnięciu się gruntu na parkingu przy jednym z pensjonatów w rejonie zamku w Człuchowie (województwo pomorskie).
Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że pod dwoma zaparkowanymi samochodami osunęła się ziemia, a pojazdy tylnymi kołami wpadły do powstałego zapadliska.
"Wstępne rozpoznanie wykazało, że pod nawierzchnią znajduje się zamurowane pomieszczenie przypominające piwnicę o głębokości około 2 metrów" - przekazała człuchowska policja.
Jeden z samochodów zdołał samodzielnie opuścić parking, natomiast drugi - Opel należący do gości pensjonatu - został wydobyty na powierzchnię przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Policjanci wygrodzili teren i koordynowali działania służb.
O sytuacji powiadomiono konserwatora zabytków, który ma ocenić charakter odkrytego pomieszczenia. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Opracowała Natalia Grzybowska/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Człuchów