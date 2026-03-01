Ziemia zapadła się pod samochodami obok zamku

Ziemia zapadła się pod zaparkowanymi autami w Człuchowie Źródło: KPP Człuchów

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek przed godziną 9 policja otrzymała zgłoszenie o zapadnięciu się gruntu na parkingu przy jednym z pensjonatów w rejonie zamku w Człuchowie (województwo pomorskie).

Zapadlisko w Człuchowie Źródło: KPP Człuchów

Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że pod dwoma zaparkowanymi samochodami osunęła się ziemia, a pojazdy tylnymi kołami wpadły do powstałego zapadliska.

Ziemia osunęła się pod dwoma samochodami Źródło: KPP Człuchów

"Wstępne rozpoznanie wykazało, że pod nawierzchnią znajduje się zamurowane pomieszczenie przypominające piwnicę o głębokości około 2 metrów" - przekazała człuchowska policja.

Strażacy wydobyli pojazd przy użyciu specjalistycznego sprzętu Źródło: KPP Człuchów

Jeden z samochodów zdołał samodzielnie opuścić parking, natomiast drugi - Opel należący do gości pensjonatu - został wydobyty na powierzchnię przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Policjanci wygrodzili teren i koordynowali działania służb.

O sytuacji powiadomiono konserwatora zabytków, który ma ocenić charakter odkrytego pomieszczenia. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+

Opracowała Natalia Grzybowska/b