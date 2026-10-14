Trójmiasto Pół miliona papierosów i ponad tona tytoniu. Trzy osoby zatrzymane Damian Nowicki |

Ponad pół miliona papierosów i tona tytoniu za 1,5 mln zł. Potężna akcja KAS. CUE0.mp4 Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Krajowa Administracja Skarbowa

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W dniach 5-7 października, funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni razem z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku zlikwidowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych na terenie Chojnic.

Ponad pół miliona papierosów i tona tytoniu za 1,5 mln zł Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 560 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 1180 kilogramów ciętego tytoniu o wartości ponad 1,55 mln zł. Znaleziono także kompletną linię technologiczną przeznaczoną do produkcji papierosów oraz pieniądze w kwocie ponad 150 tysięcy złotych.

W trakcie działań zatrzymano trzech obywateli Armenii. Usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko prawom własności przemysłowej, związanych z bezprawnym wykorzystywaniem zastrzeżonego znaku towarowego.

Zabezpieczeono ponad pół miliona papierosów i tonę tytoniu warte 1,5 miliona złotych Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

"Element zorganizowanej grupy przestępczej"

- Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju - tłumaczy komisarz Sebastian Pakalski, rzecznik prasowy Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Ponad pół miliona papierosów i tona tytoniu za 1,5 mln zł Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

Rzecznik podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ dotychczasowe ustalenia wskazują, że zlikwidowana fabryka mogła stanowić element działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie przygotowawcze w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.