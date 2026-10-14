Pół miliona papierosów i ponad tona tytoniu. Trzy osoby zatrzymane
W dniach 5-7 października, funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni razem z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku zlikwidowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych na terenie Chojnic.
Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 560 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 1180 kilogramów ciętego tytoniu o wartości ponad 1,55 mln zł. Znaleziono także kompletną linię technologiczną przeznaczoną do produkcji papierosów oraz pieniądze w kwocie ponad 150 tysięcy złotych.
W trakcie działań zatrzymano trzech obywateli Armenii. Usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko prawom własności przemysłowej, związanych z bezprawnym wykorzystywaniem zastrzeżonego znaku towarowego.
"Element zorganizowanej grupy przestępczej"
- Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju - tłumaczy komisarz Sebastian Pakalski, rzecznik prasowy Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Rzecznik podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ dotychczasowe ustalenia wskazują, że zlikwidowana fabryka mogła stanowić element działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie przygotowawcze w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.