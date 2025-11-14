Komornik znalazł ciało ponad rok po zbrodni. 55-latek oskarżony o zabójstwo znajomej

Piotr W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa. Odmówił składania wyjaśnień. Odpowiadając na pytania prokuratora, powiedział o znajomości łączącej go z Justyną C. Motywem zbrodni, jak wynika z ustaleń w śledztwie, była najprawdopodobniej zazdrość. Kobieta została uduszona metalową linką.
W śledztwie ustalono, że do zabójstwa 30-letniej Justyny C. doszło 1 lutego 2023 r. "Zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu znaleziono w trakcie czynności komorniczych na początku kwietnia 2024 r. w zajmowanym przez nią mieszkaniu komunalnym w Chojnicach" - poinformował prokurator Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
Dodał, że identyfikacja kobiety była możliwa dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
Zatrzymany Piotr W.
Do sprawy zatrzymany został Piotr W., mieszkaniec jednej z miejscowości pod Chojnicami. Usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy nadal jest wobec niego stosowany.
Jak podał prokurator Wnuk, Piotr W. w przeszłości był karany sądownie za gwałt i przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za rozbój.
Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Proces będzie miał charakter poszlakowy.
