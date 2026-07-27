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Centrum Gdyni na liście UNESCO

Kamienica czynszowa Mariana Krenskiego
Wczesnomodernistyczne śródmieście Gdyni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Michał Dębkowski TVN24
Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadła w poniedziałek podczas 48. sesji komitetu w południowokoreańskim Pusanie.

- Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję - powiedziała tuż po głosowaniu Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni.

Gdynia na liście UNESCO. Te miejsca są wyjątkowe

Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 87,9 ha zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana z Kolna, Wójta Radtkego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.

Więcej o wyjątkowej części Gdyni przeczytasz tutaj >>>

Gdynia ponowiła starania o status po tym, jak w 2025 r. wniosek odesłano do uzupełnienia w celu doprecyzowania strefy buforowej i wdrożenia mechanizmów oceny inwestycji.

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Czym jest lista UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO powstaje na mocy międzynarodowej konwencji z 1972 r. o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trafiają na nią obiekty charakteryzujące się "wyjątkową powszechną wartością".

Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc.

Źródło: PAP
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Tagi:
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