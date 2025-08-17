Zderzenie trzech aut na autostradzie

Gdańsk Źródło: Google Earth

O utrudnieniach poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 10.00 na remontowanym odcinku autostrady A1 między węzłami Pelplin i Swarożyn. Według informacji przekazanych przez dyżurnego GDDKiA w Gdańsku, zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Nie ma informacji o rannych.

- Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Zaleca się objazd przez węzeł Pelplin - DK91- węzeł Swarożyn – podał dyżurny.

Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

Krótko po zdarzeniu policja informowała o zablokowanej autostradzie, a utrudnienia miały potrwać około cztery godziny. Jednak już przed godziną 11.00 dyżurny poinformował o przywróceniu ruchu na zamkniętym odcinku. - PSP przesunęła bariery tymczasowe – wyjaśnił.

Podkreślił jednocześnie, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości.