Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zderzenie trzech aut na autostradzie

Do wypadku doszło w poniedziałek około południa
Gdańsk
Źródło: Google Earth
Na wysokości Brzeźna Wielkiego w powiecie starogardzkim doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Autostrada A1 w kierunku Gdańska była zablokowana.

O utrudnieniach poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 10.00 na remontowanym odcinku autostrady A1 między węzłami Pelplin i Swarożyn. Według informacji przekazanych przez dyżurnego GDDKiA w Gdańsku, zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Nie ma informacji o rannych.

- Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Zaleca się objazd przez węzeł Pelplin - DK91- węzeł Swarożyn – podał dyżurny.

Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

Krótko po zdarzeniu policja informowała o zablokowanej autostradzie, a utrudnienia miały potrwać około cztery godziny. Jednak już przed godziną 11.00 dyżurny poinformował o przywróceniu ruchu na zamkniętym odcinku. - PSP przesunęła bariery tymczasowe – wyjaśnił.

Podkreślił jednocześnie, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości.

"Putin rozgrywa tę sprawę koncertowo. On chce być Piotrem I swoich czasów". Trwa "Kawa na ławę"
Dowiedz się więcej:

"Putin rozgrywa tę sprawę koncertowo. On chce być Piotrem I swoich czasów". Trwa "Kawa na ławę"

Na żywo

Autorka/Autor: wini

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Świątek musi przygotować się na piekło. "Wszystko wokół wiruje"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokój przed Euro. Uraz zakończył świetny mecz Donczicia
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Chcą "zwiększyć szanse Kijowa". Media: mogą polecieć razem z Zełenskim
Świat
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Podziemna awaria, utrudnienia na placu
WARSZAWA
shutterstock_2626086257
Te kosmetyki zostaną zakazane. Ekspert: substancja ma działanie toksyczne
BIZNES
Donald Trump i Xi Jinping (2017)
Trump o swojej rozmowie z Xi. Na "najbardziej wrażliwy" temat
Świat
Flaga Jemenu w stolicy tego kraju, Sanie
Atak na elektrownię. Bomby spadły tuż obok stolicy
Świat
Policja aresztowała 45-letniego mężczyznę, który zranił nożem swojego znajomego
Kłótnia i śmiertelny cios nożem. Zatrzymano pięć osób, jednej grozi dożywocie
Rzeszów
imageTitle
Sukces większy niż mistrzostwo świata. "Nawet o tym nie śniłem"
EUROSPORT
Zderzenie pociągu z kamperem
Kamper wjechał pod pociąg. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe
Kujawsko-Pomorskie
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
WARSZAWA
Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
"Putin złapał Trumpa w pułapkę"
Świat
Zdjęcia z trzeciego lotu testowego Starship w marcu 2024
Najpotężniejsza rakieta świata gotowa do kolejnego testu
METEO
plaza pilka ludzie ruch shutterstock_515440447
Urlop nie naładował ci baterii? Wiemy dlaczego
Joanna Kostyła
imageTitle
Testy płci przed mistrzostwami świata. Problemy dwóch reprezentacji
EUROSPORT
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
WARSZAWA
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
WARSZAWA
imageTitle
Brutalny atak w meczu Barcelony. Skutki są mocno widoczne
EUROSPORT
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES
Mieszkańcy walczą z ogniem w dystrykcie Guarda w Portugalii
Ogień otoczył miejscowości. "Nikt nie przyszedł nam pomóc"
METEO
imageTitle
Niedziela ze skokami. Polacy znów błysną w Wiśle?
EUROSPORT
imageTitle
Będzie wielki hit w finale w Cincinnati
EUROSPORT
Huragan Erin na północ od Portoryko
Erin pędzi nad Atlantykiem. Może nabrać siły w mgnieniu oka
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka "Superwizjera" nagrodzona. Dziękowała tym, którzy "nie odwrócili wzroku"
Polska
Strefa Gazy
USA wstrzymały wydawanie wiz dla osób ze Strefy Gazy
Świat
Melania Trump i Donald Trump
Pierwsza dama napisała list do Putina. Media ujawniły pełną treść
Świat
imageTitle
Świątek i Rybakina o finał. O której dzisiaj mecz?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to komplikuje sytuację
Świat
imageTitle
Bayern Monachium z pierwszym trofeum
EUROSPORT
Dwoje dzieci potrącone w Gorzowie Wielkopolskim. Jechały na jednej hulajnodze
Dwoje dzieci na jednej hulajnodze. Potrąciła je 73-latka
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica