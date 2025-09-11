"Umieramy od odłamków". Wojna dronów w Ukrainie

Kluczowe fakty:

Trwa wyścig technologiczny - Rosjanie wciąż ulepszają drony, które wysyłają nad ukraińskie miasta, Ukraińcy zaś nieustannie zmieniają taktykę, by je strącać.

W tej rozgrywce liczy się nie tylko technologia, ale i pomysłowość połączona z determinacją.

Na pierwszej linii frontu jest podobnie. Chodzi o to, by zagłuszać urządzenia wroga i żeby samemu skutecznie go tą bronią atakować.

Dla żołnierza piechoty dron przeciwnika jest największym zagrożeniem. Zdecydowana większość zabitych i rannych to efekty działania tych urządzeń.