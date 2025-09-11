Logo strona główna
Tech
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Technologia
|

"Umieramy od odłamków". Wojna dronów w Ukrainie

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Obwód charkowski. Oddział dronów 154. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy
Obwód charkowski. Oddział dronów 154. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy
Źródło: PAP/Mykola Kalyeniak
A. walczy w Ukrainie. Stracił stopę podczas misji bojowej na minie zrzuconej przez drona. Teraz przygotowuje się do służby jako operator "efpewika", "bombera" albo "mawika". Opowiada, jak wyglądają ataki dronami na duże miasta i jak Ukraińcy próbują je strącać, a także jak wygląda walka na pierwszej linii frontu z użyciem tych latających śmiercionośnych urządzeń. "To jest jak z najgorszego horroru" - mówi.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Trwa wyścig technologiczny - Rosjanie wciąż ulepszają drony, które wysyłają nad ukraińskie miasta, Ukraińcy zaś nieustannie zmieniają taktykę, by je strącać.
  • W tej rozgrywce liczy się nie tylko technologia, ale i pomysłowość połączona z determinacją.
  • Na pierwszej linii frontu jest podobnie. Chodzi o to, by zagłuszać urządzenia wroga i żeby samemu skutecznie go tą bronią atakować.
  • Dla żołnierza piechoty dron przeciwnika jest największym zagrożeniem. Zdecydowana większość zabitych i rannych to efekty działania tych urządzeń.
  • Wojna w Ukrainie to wojna dronów. "W ten sposób umieramy" - mówi A., nasz rozmówca, który dla własnego bezpieczeństwa musi pozostać anonimowy (zmieniliśmy także inicjał jego imienia).

Tomasz Słomczyński: Kiedy trafiłeś na wojnę w Ukrainie?

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Reporter tvn24.pl i autor książek. Napisał m.in. "Kaszëbë" oraz "Sopoty". Mieszka i pracuje na Pomorzu.
Czytaj także:
shutterstock_2597617763
Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Sondaż zaufania. Wyraźny lider badania
Polska
imageTitle
Najpierw krytykowali go Biało-Czerwoni, teraz Donczić. Polski sędzia pod ostrzałem
EUROSPORT
Ulewa w Tokio
Ulewa nawiedziła stolicę. Jest ofiara śmiertelna
METEO
Watykan
Głos z Watykanu. "Jesteśmy na krawędzi przepaści"
Polska
imageTitle
Polacy przed trudnym zadaniem. Plan gier na mecz z Wielką Brytanią
EUROSPORT
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
WARSZAWA
Samantha Cameron
Żona byłego premiera zwija interes
BIZNES
Przyjazd uwolnionych na Białorusi więźniów do ambasady USA w Wilnie
Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Sąsiedzi zapowiadają wzmocnienie Polski. Więcej myśliwców, śmigłowce i żołnierze
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
METEO
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Pokłócili się, czy nóż jest ostry. "Fakt zmasakrowania poza sporem"
Białystok
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Rosyjscy dyplomaci "na dywanikach" w kilku krajach
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
METEO
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
WARSZAWA
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Zełenski ma dla Europy propozycję w sprawie dronów. Reuters: polscy wojskowi pojadą się szkolić
Za treść banera odpowiada Fundacja Życie i Rodzina. To organizacja Kai Godek
Baner fundacji Kai Godek o "normalizacji zboczeń" zawisł przy szkole. Na ogrodzeniu plebanii
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
UEFA wybrała. Finał Ligi Mistrzyń na Stadionie Narodowym w Warszawie
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Cichanouska ostrzega: USA mogły otworzyć pewne furtki dla Rosji
Dezinformacja
Tak boty i "pożyteczni idioci" szerzą dezinformację
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Obraduje RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska
Polska
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik MSWiA Karolina Gałecka
Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź
Bartosz Chyż
Antoni Macierewicz
Spięcie w Sejmie. Zaczął Macierewicz
Polska
imageTitle
13 minut pracy i po sprawie. Ganna najszybszy, ale stresu nie uniknął
EUROSPORT
Piotr Pytel - Krzysztof Dusza
Oskarżał ich człowiek Macierewicza. Niewinni po ośmiu latach
Polska
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
METEO
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Co siódma paczka wysyłana z Polski za granicę trafia dziś do Chin
Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej
BIZNES
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
METEO
37 min
pc
"Czy mogę być w ciąży, bo..?" Ginekolożka o historiach, od których "jeży się włos"
Kobiecy Punkt Widzenia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica