Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook? 

Kluczowe fakty: Wizerunek młodych osób to dobro osobiste oraz dane osobowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ochronie.

Placówki edukacyjne czy firmy prowadzące różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, jeśli chcą publikować ich zdjęcia, muszą posiadać zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku.

Rodzice mają prawo odmówić, ale efektem nie może być wykluczenie dzieci z aktywności.

Z danych Stowarzyszenia Dopamina wynika, że blisko 90 procent szkół publikuje w mediach społecznościowych wizerunki osób uczących się. Nikt w skali kraju nie analizuje, czy robią to z poszanowaniem ich praw.

To, że ktoś nie chce oglądać swojego dziecka na Facebooku szkoły czy firmy, nie oznacza, że nie zgadza się na zdjęcie do pamiątkowego tableau. Dlatego zgody, które podpisują rodzice, powinny być stopniowane.

Beata Broniek to mama czwórki uczniów. Z wykształcenia jest biolożką, ale ma ponad dziesięć lat doświadczenia praktycznego w cyfrowym rodzicielstwie i technologiach w edukacji, a od pięciu lat dzieli się wiedzą w sieci i prowadzi także szkolenia dla rodziców. Na początku rozmowy proponuje, bym zachęciła czytelników i czytelniczki do eksperymentu: wejdź na Facebooka szkoły publikującej wizerunek dzieci, otwórz galerię zdjęć i sprawdź, czy jesteś w stanie dowiedzieć się, jak nazywa się wybrane dziecko.