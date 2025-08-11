Influencerka założyła fundację. Ekspert: czekam teraz na taką wspierającą piratów drogowych

Kluczowe fakty:

W internecie zawrzało po ogłoszeniu przez kontrowersyjną influencerkę założenia fundacji normalizującej sharenting.

Zareagowały różne organizacje i instytucje, między innymi Rzeczniczka Praw Dziecka, która zwróciła się w tej sprawie do prezesa UODO, bo to ta instytucja stoi na straży ochrony danych osobowych i wizerunku.

- Absurdalny pomysł. Dziwię się, że sąd zgodził się to zarejestrować. Czekam na fundację wspierającą piratów drogowych albo internetowych hejterów. Edukujemy, jak poniżyć człowieka, ale nie ponieść konsekwencji prawnych - komentuje Jakub W

O to, czym dokładnie ma zajmować się fundacja i jakie były przesłanki do jej powołania, zapytaliśmy jej założycieli. Odpowiedział nam Tomasz Woźniakowski, prezes Fundacji Dzieci są z Nami, a prywatnie mąż Lil Masti i ojciec jej dziecka. Odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń.