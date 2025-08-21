"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie

Mało kto wie, że chatboty są tak zaprogramowane, by odpowiadać za wszelką cenę, nawet kosztem zmyślania

Kluczowe fakty: W ostatnich tygodniach sieć obiegły zdjęcia niedożywionych dzieci w Gazie, które sztuczna inteligencja przedstawiała jako stare fotografie na przykład z Jemenu.

Internauci coraz częściej zauważają, że chatboty generują fałszywe odpowiedzi.

Eksperci dostrzegają w tym celowe infekowanie AI dezinformacją.

Sprawę ułatwia fakt, że zadaniem chatbotów jest udzielanie odpowiedzi poprawnych językowo, co nie oznacza poprawnych merytorycznie.

Jak więc infekuje się chatboty kłamstwami?

Kobieta w muzułmańskim stroju trzyma na rękach kilkuletnią skrajnie wychudzoną dziewczynkę. Fotografia jest tak wymowna, że Aymeric Caron - francuski poseł publikujący materiały ze Strefy Gazy - publikując ją na platformie X, nie dodał komentarza. Internauci chcieli wiedzieć, kto to i czy zdjęcie rzeczywiście pochodzi z Gazy, więc zapytali Groka, narzędzie sztucznej inteligencji na platformie Elona Muska. Grok zaprzeczył: "Nie, to zdjęcie nie pochodzi z Gazy. Przedstawia ono Amal Hussain, 7-letnią dziewczynkę z Jemenu, która zmarła z powodu niedożywienia w 2018 roku. Aymeric Caron najwyraźniej błędnie opisał to zdjęcie". Na potwierdzenie swojej wersji podaje nawet źródła: "The New York Times", "Time", Al Jazeera.

Jednak Grok kłamie: tę fotografię zrobił fotoreporter agencji AFP Omar Al-Qattaa w dzielnicy Rimal w mieście Gaza 2 sierpnia 2025 roku. Przedstawia dziewięcioletnią niedożywioną palestyńską dziewczynkę Mariam Dawwas w ramionach matki.