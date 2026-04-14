Klęska AfD w wyborach za Odrą. Wyniki zaskakują Oprac. Rafał Molenda |

AfD przegrała wybory na burmistrzów miast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Kandydaci Alternatywy dla Niemiec przegrywają walkę o stanowiska burmistrzów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Głosowanie odbyło się w czterech miastach: Anklam, Schwerinie, Ueckermünde i Wismarze.

Klęska wyborcza skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Źródło: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP/EPA

W Anklam wyborcy postawili na ciągłość. Urzędujący burmistrz Michael Galander wygrał zdecydowanie w pierwszej turze, zdobywając ponad 72 procent głosów. Jego rywal z AfD, Jörg Valentin uzyskał niespełna 28 procent. Dla Galandera będzie to czwarta kadencja z rzędu.

W Schwerinie dojdzie do drugiej tury. W pierwszej najwięcej głosów zebrał Sebastian Ehlers z CDU, a tuż za nim znalazła się Mandy Pfeifer, wspierana przez SPD i Lewicę. Kandydatka AfD, Petra Federau odpadła.

W Ueckermünde sytuacja dla AfD była jeszcze trudniejsza. Partyjny kandydat zdobył nieco ponad 10 procent poparcia i odpadł w pierwszej turze. O urząd burmistrza powalczą tam dwaj kandydaci niezależni.

Jedynie w Wismarze kandydatka AfD weszła do drugiej tury, zdobywając ponad 20 procent oddanych głosów. Faworytem pozostaje kandydat SPD, który uzyskał ponad 40 procent głosów w pierwszej turze. Decydujące głosowanie zaplanowano na 26 kwietnia.

Wyniki wyborów burmistrzów zaskakują, bo jeszcze w lutym 2026 roku sondaż instytutu Forsa przeprowadzony dla dziennika "Ostsee-Zeitung", dawał AfD na poziomie całego landu blisko 40 procent poparcia.