Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że 31 lipca w Szczecinie doszło do zdarzenia z udziałem sędzi podejrzewanej o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Według internautki do Centrum Powiadamiania Ratunkowego miała wpłynąć informacja o prawdopodobnym nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających kierowcy porsche.

- Jego właścicielka wyszła do funkcjonariuszy z posesji, przed którą był zaparkowany samochód i miała przedstawić się jako sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jak wynika z przekazanych nam informacji, kobieta miała przyznać się do zażycia środków odurzających i kierowania pojazdem chwilę wcześniej w rejonie zbliżonym do zgłoszenia - zrelacjonowała internautka. I dodała, że "na miejscu stawił się świadek, który rozpoznał kierującą i potwierdził treść zgłoszenia".

Sędzia zawieszona, sprawą zajmie się sąd dyscyplinarny

Sędzia Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie poinformował w komunikacie, że "w dniu 31 lipca 2025 roku została zatrzymana przez funkcjonariuszy policji na terenie Szczecina Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie".

Jak przekazał, "w wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że sędzia mogła się dopuścić swoim zachowaniem występku kwalifikowanego z art. 178a § 1 kk".

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 art. 178a § 1 Kodeksu karnego

Z komunikatu wynika też, że wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Anna Stasiewicz-Kokotowska zasięgnęła opinii Kolegium Sądu. I zarządziła "natychmiastowe odsunięcie sędziego od wykonywania czynności służbowych". Jak wskazano w komunikacie, "konieczne to było ze względu na rodzaj czynu mogącego być dokonanym przez sędziego, (naruszeniem - red.) powagę sądu oraz istotne interesy służby".

Sędzia została zawieszona na miesiąc. O sprawie poinformowano także sąd dyscyplinarny, "który w terminie trwania zarządzonego zawieszenia wyda uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyli zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności". Sędzia pełni funkcję wiceprezes SO w Szczecinie, dlatego decyzję o ewentualnym zawieszeniu w pełnieniu tej funkcji może podjąć minister sprawiedliwości.

Wszczęcie śledztwa w związku z zatrzymaniem jednej z wiceprezes SO potwierdziła rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Okoliczności zajścia nie będą na tym, początkowym etapie postepowania ujawniane - zastrzegła prokurator Julia Szozda. I dodała: - Postępowanie toczy się w wydziale I śledczym Prokuratury Okręgowej. Również rzecznik sądu i policja nie informują o szczegółach sprawy. Nie ujawniają, czy sędzia prowadziła auto po alkoholu (stan nietrzeźwości to co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi), czy pod wpływem narkotyków.